Москва, , 15:13 — REGNUM В России многие граждане испытывают проблемы с трудоустройством, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

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Эксперт прокомментировал идею возврата бизнесу средств, оплаченных за пошлины на привлечение иностранцев — условия пандемии помешали предпринимателям ввезти трудовых мигрантов. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Действительно, пошлины многими представителями бизнеса были заплачены, однако работников привезти в Россию так и не получилось. В итоге у бизнеса, и так переживающего не лучшие времена — прямые убытки. Однако вряд ли предложение уполномоченного способно серьезно изменить положение российского бизнеса. Ведь речь идет лишь о сумме пошлин, которые в любом случае не столь высокие. Понятно, что положение компаний, использующих труд иностранных работников, от этого не улучшится. Кроме того, следовало бы озаботиться скорее поддержкой тех организаций, которые предоставляют работу гражданам России», — сказал Шабанов.

По его словам, из-за последовавшего в результате пандемии закрытия бизнесов миллионы российских граждан испытывают проблемы с трудоустройством.

«Государству следовало бы в первую очередь создать условия для снижения уровня безработицы в стране, в том числе и за счет повышения выгодности найма российских, а не иностранных работников. Тем не менее отрицать позитивный эффект от возврата денежных средств для предпринимателей все же не стоит: эти средства могут быть направлены на другие направления деятельности или, к примеру, перезачтены в виде налогов и сборов. Главное — организовать на государственном уровне возврат или перераспределение данных средств и контроль за этим процессом», — отметил эксперт.