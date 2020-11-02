Сеул, , 15:12 — REGNUM Южнокорейская фармакологическая компания Biosewoom окажет помощь в борьбе с коронавирусом ряду стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

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По их словам, компания намерена передать 100 тыс. наборов для диагностики коронавируса пяти развивающимся странам, включая Мьянму.

Помощь будет предоставлена через некоммерческую благотворительную организацию Community Chest of Korea и неправительственную организацию Good Neighbors.

С начала пандемии во всем мире выявлено более 46,5 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 1,2 млн человек.