Киев, , 15:06 — REGNUM Украинская государственная компания «Энергоатом» (оператор всех АЭС страны) за 9 месяцев 2020 года получила убыток в 5,3 млрд грн.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные финансового отчета компании 2 ноября публикуют центральные украинские СМИ.

СМИ отмечают, что «Энергоатом» «стремительно наращивает убытки», поскольку еще в прошлом году за соответствующий период был зафиксирован 1 млрд грн прибыли.

Согласно источнику, за 9 месяцев нынешнего года чистый доход от реализации продукции компанией вырос на 4,9% — до 36,4 млрд грн, валовая прибыль на 7% — до 8,6 млрд грн, финансовые расходы компании сократились на 1,1%, до 3,1 млрд грн. Но при этом административные расходы оператора АЭС выросли на 15%, до 10,6 млрд грн, а прочие операционные расходы компании выросли сразу в 3,3 раза — до 11,055 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября было заявлено, что министерство энергетики и правительство Украины в целом «категорически» против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК «Энергоатом» и атомными электростанциями. При этом исполнительная власть настаивает на проведении корпоратизации «Энергоатома» в условиях сохранения за государством 100% акций компании.

В начале октября и. о. министра энергетики Ольга Буславец на одном из совещаний заявила, что в этом году в результате кризиса в энергетике Украины атомная генерация «попала в сложную ситуацию». Вместе с тем Буславец отметила, что проблема решается:

«Постепенно был изменен механизм специальных обязательств, что позволило атомной генерации самостоятельно выходить на рынок двусторонних договоров и продавать почти 40% своей электроэнергии».