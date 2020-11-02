Киев, , 15:05 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» хочет заработать на экспорте газа в ЕС за счёт украинских потребителей. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский 2 ноября в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, последние два месяца «Нафтогаз» не продаёт на внутреннем рынке «дешёвый газ» украинской добычи.

«При этом «Нафтогаз», закупая газ по цене 2800 [гривен за тыс. куб.], продаёт его по 6300…» — рассказал эксперт.

Землянский напомнил, что представители «Нафтогаза» объявили о том, что готовы экспортировать в Европу порядка 8 млрд куб. метров этой зимой.

«То есть удушим собственного потребителя, но при этом заработаем денег…», — добавил он.

Эксперт также отметил, что правительство Украины подписало новую версию устава компании «Нафтогаз», в которой сказано, что целью работы компании является получение прибыли. Все упоминания о социальной роли компании были вычеркнуты из новой редакции её устава.

Напомним, как сообщил ранее глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон, с начала 2020 года объёмы транзита газа через территорию Украины снизились на 38,4%.

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