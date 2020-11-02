2 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Константин Черепанов, , 15:28 — REGNUM Завершившаяся неделя стала худшей для индексов США с марта 2020 года. Для основных американских индексов Nasdaq и S&P 500 падение за последнюю неделю октября составило 5,5% и 5,6% соответственно. Это худший результат по итогам недели с середины марта этого года, когда индексы закрылись на 12,6% и 15% ниже. В результате динамика за октябрь оказалась в отрицательной зоне (-2,3% и — 2,8% соответственно). Основная причина падения схожа с мартовской распродажей, так как в Европе были объявлены первые карантинные меры на следующий месяц. При этом надежды на согласование нового пакета мер поддержки экономики в США до результатов президентских выборов не реализовались.

Паника на бирже Цитата из х∕ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция

Уолл-стрит Benoît Prieur

В Европе началось усиление карантинных мер. В середине недели в Германии объявили о введении новых ограничений на следующий месяц из-за роста случаев заражения. Во Франции с 30 октября ввели карантин до 1 декабря. Президент Франции отдельно отметил, что необходимо снизить количество зараженных уровнем — 5 тыс. в день с текущих 35 тыс. 31 октября в Англии также объявили о введении частичных карантинных мер с 5 ноября по декабрь. В Италии ограничения введены для отдельных городов. Остальные европейские страны также принимают меры, чтобы замедлить темпы эпидемии и, соответственно, снизить нагрузку на сектор здравоохранения.

В то же время на рынки продолжают поступать позитивные новости от сезона отчетности компаний. На текущий момент отчиталось уже 63% американских компаний, из которых 88% удалось показать позитивные сюрпризы. Более половины компаний показывают результаты выше 2019 года, тогда как в предыдущем кризисном квартале этот показатель был на уровне 39%. На прошлой неделе отчитывались технологические гиганты, такие как Facebook, Apple, Amazon и Alphabet. Впрочем, несмотря на традиционно хорошие результаты, их отчетности не смогли настолько впечатлить инвесторов, чтобы улучшить общие настроения на рынке.

Вышла позитивная макростатистика США. Рост ВВП за третий квартал 2020 года в США оказался на уровне 33%. В денежном выражении ВВП составил $21,16 трлн, что выше значения за кризисный второй квартал 2020 года в $19,52 трлн в перерасчете на год, но все ещё ниже уровня за четвертый квартал 2019 года ($21,75 трлн), последний нетронутый эпидемией квартал. Первоначальная прогнозная модель федерального резервного банка Атланты указывает на рост ВВП в 2,2% в четвертом квартале 2020 года. При этом банк Нью-Йорка снизил свой прогноз по росту ВВП в четвертом квартале 2020 года на 30 б.п. до 3,2%. Индекс потребительских настроений в октябре (81,8) оказался выше консенсус-прогноза в 81,2 и сентябрьского уровня в 80,4.

Доходность 10-летних трежерис увеличилась за неделю на 3 б.п. на ожиданиях новых стимулов от правительства США, но инвесторы взвешивают и вероятность нового полного или частичного карантина. На прошедшей неделе чистый объем размещения облигаций был отрицательным, но, вероятно, инвесторы готовились к чистому размещению на $70 млрд 2 ноября, что также могло подтолкнуть доходности вверх. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB увеличилась на 3 б.п. по тем же причинам.

Нью-йоркская фондовая биржа Arnoldius

Инвесторы начинают закладывать новые стимулы от центробанков на фоне всплеска новых случаев. Так, от Банка Англии ждут новых стимулов на дополнительные £100 млрд в дополнение к действующим £765 млрд из-за объявления частичного карантина в Англии. Также многие ждут тех же шагов от ЕЦБ, где у противников стимулов всё меньше аргументов после полного карантина во Франции и частичного в Германии, Австрии и прочих странах. Однако новая программа, скорее всего, будет меньше, если сохранится частичный, а не полный карантин.

Основным фокусом этой недели будут президентские выборы в США, которые считаются причиной увеличенной волатильности на рынке. До результатов выборов сохраняется неопределенность относительно мер поддержки экономики в связи с продолжающейся эпидемией. Также на фоне накала страстей в обществе и нестандартных условий проведения выборов существуют опасения перед возможными протестами и беспорядками. Из важной макростатистики, ФРС США проведет двухдневную встречу в середине недели с решением по процентной ставке.

В Европе биржи также показали худшую динамику с марта этого года. Рост волатильности был ожидаем в преддверии американских выборов, но распродажи усилились давлением пандемии. После результатов встречи ФРС 5 ноября и президентских выборов 3 ноября можно ожидать ухода части неопределенности с рынка. Позитивный взгляд на дальнейшее восстановление экономики обоснован пониманием в обеих политических партиях США относительно необходимости принятия нового пакета мер поддержки на фоне сохраняющейся эпидемии.