Волгоград, , 14:50 — REGNUM Почти 94 млн рублей выделено из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с новой коронавирусной инфекцией Волгоградской области. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 2 ноября.

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Из резервного фонда правительства России в регион направят 93,7 млн рублей. Средства предназначены на закупку лекарств, которые затем будут бесплатно выдавать пациентам, получающим медицинскую помощь при лечении коронавируса в амбулаторных условиях. Предложение поддержал президент РФ на заседании правительства 29 октября.

В общей сложности на бесплатные лекарства для пациентов в регионы направят свыше 5,04 млрд рублей.