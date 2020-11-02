Москва, , 14:38 — REGNUM Даже снижение ставок по кредитам может не спасти РФ от роста безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в октябре 2020 года упал до 46,9 пункта.

«Октябрьское снижение индекса свидетельствует о приходе мирового экономического кризиса, — пояснил Ордов. — В этом смысле этот индекс может быть использован как индикатор будущего на ближайший квартал. Возможно, активная государственная поддержка в части прощения фискальных долгов либо частичное их списание могли бы помочь изменить ситуацию, так как иначе пессимизм реального сектора перейдет в рост безработицы и [падение] внутренних инвестиций, даже не смотря на снижение ставок по кредитам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Василий Колташов заявил, что РФ необходим экономический рост, и его следует ожидать от развертывания нового типа экономической политики.