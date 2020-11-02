Сорск, Хакасия, , 14:37 — REGNUM В городе Сорске жителям обещают сделать перерасчёт за отопление и горячую воду. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Департамент жилищного надзора минстроя Хакасии проверил многоквартирные дома Сорска. Выяснилось, что температура воздуха в квартирах составила 18−20 °С при норме от 20 °C. Горячая вода и теплоноситель на вводе в дома показали 37−40 °С при норме от 60 °C.

В отношении ресурсоснабжающей организации составят протокол об административном правонарушении. Будет вынесено предостережение о перерасчёте.

Проведены работы по составлению прямого договора с ООО «Сибуголь» на поставку топлива. На котельную 2 ноября должны доставить 120 тонн угля. После запуска второго котла удалось поднять температуру на выходе до 57 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жители хакасского города Сорска пожаловались на холод в квартирах. Руководство города объяснило это нехваткой угля.

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