Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Власти Ленинградской области планируют закупить на средства, выделенные из федерального бюджета, лекарства для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, а также лабораторию по его диагностике в Выборг. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Для этого власти Ленобласти заключили соглашение с Министерством здравоохранения РФ, по нему региону будут предоставлены из федерального бюджета 70,5 млн рублей.

«Средства пойдут на закупку лекарственных средств для оказания амбулаторной помощи. Также готово к подписанию соглашение о выделении 15 млн рублей на закупку комплексной системы ПЦР-диагностики, новая лаборатория по COVID-19 будет установлена в Выборгском районе», — уточнили в областной пресс-службе.

В настоящий момент регион уже закупил за счет средств областного бюджета две дополнительные автоматизированные станции для проведения диагностики, которые монтируются в Тихвине и на базе «Центра СПИД» Ленинградской области. Сейчас тесты на COVID-19 в Ленинградской области проводят 15 лабораторий, количество тестирований — до шести тысяч в сутки.

Помимо этого за счет областного бюджета закуплены лекарства для амбулаторных больных с COVID-19 на сумму в 7 млн рублей.

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Вместе с тем в Ленинградской области рассматриваются перспективы открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших по коронавирусу в «первую волну». При этом региональные власти не планируют прекращать оказание плановой медицинской помощи.

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