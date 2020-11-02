Оренбург, , 14:30 — REGNUM В Оренбургской области каждый месяц регистрируются до 1,7 тысячи самозанятых. С 1 июля число самозанятых граждан в регионе увеличилось в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день статус самозанятых официально имеет 7 071 оренбуржец: 6 660 физических лиц и 411 индивидуальных предпринимателей. На территории Оренбуржья свою деятельность осуществляют 5 022 самозанятых, остальные — работают в других регионах.

С 1 июля выдано 508 848 чеков на сумму 192,3 млн рублей, начислен налог в размере 339,6 тыс. рублей. В бюджет поступило 312 тыс. рублей.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России действует налог на профессиональный доход. Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% при работе с физическими или 6% — при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников, и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Получить статус самозанятого можно с 16 лет.