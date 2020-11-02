Белгород, , 14:26 — REGNUM Свыше 58 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом получит из федерального бюджета Белгородская область. Постановление правительства РФ опубликовано 2 ноября.

Лекарствами будут обеспечены пациенты, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Получить препарат бесплатно можно будет по рецепту лечащего врача. Для компенсации расходов из резервного фонда правительства РФ Белгородской области выделяется почти 58,3 млн рублей. Всего в регионы направят более 5,04 млрд рублей.

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании правительства 29 октября.