Псков, , 14:26 — REGNUM Псковская область получит из федерального бюджета 23,5 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом решении 2 ноября сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

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Препараты будут закуплены для пациентов, лечащихся от коронавируса дома под наблюдением врачей. Всего регионам на лекарства для больных коронавирусом будет направлено более 5 млрд рублей.

«Деньги выделят из резервного фонда правительства», — уточнили в обладминистрации.

Средства будут переведены на счета регионов в максимально короткий срок, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарственных препаратов.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что регион приближается к очередному пику заболеваемости коронавирусом. Только за прошедшие сутки в области было выявлено 120 новых инфицированных коронавирусом жителей.

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