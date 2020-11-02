Уфа, , 14:17 — REGNUM Свыше 37 млн рублей направили на установку знаков и указателей туристической навигации в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил председатель госкомтуризма республики Салават Нафиков на оперативном совещании в правительстве региона, 2 ноября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, в Башкирии в текущем году было установлено 877 указателей и 685 знаков для туристической навигации, которые содержат информацию на русском и английском языках. Планируется добавить и надписи на башкирском языке. Сейчас готовятся документы для монтирования еще 362 знаков.

Сообщается, что ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить число туристических знаков и указателей в республике до 1,5 тысяч.

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