Париж, , 14:12 — REGNUM По итогам октября 2020 года автодилеры во Франции реализовали 171 049 авто, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация французских автопроизводителей (CCFA).

Автодилерам Группы Renault удалось продать в прошлом месяце авто в количестве 42 634 единиц. Это на 9,7% меньше, чем год назад. Несколько лучше результаты оказались у PSA. Автомобили этой компании французские автолюбители приобрели в количестве 60 430 экземпляров (-2,8%).

Реализация иностранных брендов во Франции сократилась в октябре на 14,6%. Так, Группа Volkswagen продала в стране на 8,2% меньше машин, чем год назад. Продажи Toyota упали на 32% в годовом сравнении.

Напомним, в сентябре 2020 года продажи автомобилей во Франции снизились на 3% по сравнению с сентябрем 2019 года.

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