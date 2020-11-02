Москва, , 13:53 — REGNUM Курорт «Эльбрус», который находится в Кабардино-Балкарии, передан в федеральную собственность. Решение об этом принято правительством РФ и опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять в федеральную собственность находящиеся в собственности Кабардино-Балкарской Республики 100% акций акционерного общества «Курорт Эльбрус», — говорится в тексте документа, подписанного главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, из собственности Кабардино-Балкарии курорт «Эльбрус» переходит в ведение АО «Курорты Северного Кавказа». В связи с этим решением Росимуществу поручено передать его на баланс в течение десяти дней. Совместно с Минэкономразвития РФ в течение шести месяцев провести реорганизацию АО «Курорт Эльбрус» «путем присоединения к АО «Курорты Северного Кавказа».

Напомним, курорт «Эльбрус» издавна является одним из самых любимых мест отдыха горнолыжников России. В Приэльбрусье проводятся многочисленные спортивные соревнования. В 2019 году курорт отметил свое 50-летие.