Москва, , 13:48 — REGNUM В России 2% работодателей уже перевели сотрудников на четырёхдневную сокращённую рабочую неделю, свидетельствуют результаты исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Еще 4% руководителей компаний и организаций считают возможным введение сокращённой рабочей недели. Обсуждали переход на четырёхдневку, но признали недопустимым 11% компаний.

В свою очередь, граждане, работающие по графику пятидневной недели, стали реже говорить о четырёх рабочих днях: 76% в 2019 год и 65% сегодня. Чаще сокращённую неделю хотят женщины, чем мужчины, — 42% против 38%.

Опрос проведен 1−20 октября 2020 год в 150 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней.

Подробности: Почти 40% жителей РФ готовы работать больше ради «четырехдневки»