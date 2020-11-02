Краснодар, , 13:40 — REGNUM Около 32,7 млрд рублей составит объём Дорожного фонда в Краснодарском крае в 2021 году, сообщили 2 ноября ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«В следующем году на обновление краевых и муниципальных дорог предусмотрено 32,7 млрд рублей. За эти средства планируется привести в порядок более 231 км в районах и порядка 252 км дорог регионального значения», — прокомментировал вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

В числе приоритетных проектов — строительство обхода Тимашевска с устройством четырёхполосной проезжей части и площадок отдыха, строительство обхода станицы Ленинградской протяженностью 16,6 км и начало строительства нового Восточного подъезда к Краснодару — по ул. Тихорецкой от ул. им. Володарского до федеральной автодороги М-4 «Дон».

Добавим, что объём Дорожного фонда края на 2020 год, по последним данным, составил 34,7 млрд рублей, до конца года в регионе планируется привести в порядок 533 км региональных и 687 км местных дорог.