Киев, , 13:42 — REGNUM С января по октябрь 2020 года транзит газа через территорию Украины сократился на 38,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон 2 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Транзит из РФ достиг 45 млрд куб. м за 10 месяцев. Прогноз до конца года — 55−56 млрд куб. м», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макогон спрогнозировал, что ОГТСУ придётся отказаться от 60−70% мощностей по мере снижения объёмов транзита российского газа через территорию Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: «Всё логично» — в сети обсудили сокращение мощностей ГТС Украины