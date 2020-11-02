Москва, , 13:36 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов сделал всё для того, чтобы те возможности, которые предоставляют РФ санкции, было некому использовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова Силуанова о том, что санкции стимулируют РФ к развитию собственной экономики.

«Это производит впечатление лицемерия. Потому что санкции, может быть, кого-то к чему-то и стимулируют, но господин Силуанов своей бюджетной политикой сделал всё для того, чтобы эти стимулы канули в пустоту. Он делает всё, чтобы возможности, предоставленные России санкциями, было некому использовать», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщалось ранее, Силуанов в эфире одного из российских телеканалов заявил, что хоть «санкции — это плохо», но они стимулируют к развитию собственной экономики.