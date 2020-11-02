Москва, , 13:33 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery расширит свою дилерскую сеть в Омске, открыв второй автоцентр. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Официальным дилером Chery в Омске выступила компания «Евразия Моторс». Официальное открытие автоцентра намечено на середину ноября 2020 года.

Таким образом, Chery стал уже второй китайской маркой в линейке «Евразии-Моторс». Год назад пакет дилера пополнился брендом Changan. На данный момент сибирские мультибрендовые дилеры всё чаще заключают договора с китайскими компаниями.

В нынешнем году красноярский дилер «Медведь Холдинг» впервые пополнил свой портфель китайским брендом Geely. Другой омский мультибрендовый авторитейлер — «Феникс Авто» совсем недавно получил дилерство GAC.

Сама компания Chery показывает впечатляющий рост своих машин. В сентябре российские автолюбители купили 1490 автомобилей — в 2,5 раза больше, чем в сентябре год назад. С начала года китайская компания продала в РФ 6365 авто, увеличив реализацию своей продукции на 50%.

Ранее компания Chery приступила в России к сертификации кроссовера Tiggo 8 с новым мотором SQRE4T15B. Новинка оснащена 147-сильным наддувным агрегатом с распределенным впрыском. Рабочий объём двигателя равен 1,5 л.

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