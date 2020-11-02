Сеул, , 13:35 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics создаст еще один Центр исследований и разработок во Вьетнаме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

Согласно опубликованным данным, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан представителями компании и мэрией города Донанг 6 октября.

Центр будет расположен в центре города в здании DITP Tower. Договор об использовании двух этажей здания, как сообщают источники, был подписан 30 октября между представителями LG и Trungnam Group.

Известно, что первый Центр исследований и разработок во Вьетнаме южнокорейская компания открыла в Ханое четыре года назад.