Москва, , 13:20 — REGNUM В Москве зарегистрировано в сентябре 2020 года 5224 договора участия в долевом строительстве (ДДУ) с участием эскроу-счетов. Об этом 2 ноября сообщили в управлении Росреестра по столице.

Этот показатель является рекордным, он в 2,2 раза превышает результаты августа, когда заключили 2356 подобных сделок.

«Данный показатель более чем в полтора раза превышает март текущего года — 3,2 тыс., когда ранее было зафиксировано наибольшее число таких ДДУ», — сообщил глава управления Игорь Майданов.