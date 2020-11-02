Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин намерен в ближайшее время подписать указ о продлении до 30 ноября срока выплаты субсидий компаниям и предпринимателям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

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По его словам, речь идет о мерах по оказанию региональному бизнесу поддержки из областного бюджета в виде компенсации затрат на оплату труда работников и коммунальных услуг.

«К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка по-прежнему оказывает влияние на работу некоторых отраслей. Месяц назад уже было принято решение о продлении мер поддержки. Сейчас снова возникла необходимость в том, чтобы увеличить срок, в течение которого предприниматели могут обратиться за помощью», — отметил глава региона.

Напомним, что с момента объявления пандемии коронавирусной инфекции свыше 1 800 компаний и предпринимателей Нижегородской области получили из региональной казны субсидии почти на 420 млн рублей.