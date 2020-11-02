Москва, , 13:13 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 2 ноября начала неделю резким ростом, торгуется выше уровня 79,97. Отметки 80 пара доллар/рубль снова достигла впервые с середины марта 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«После того как котировка обновила отметку 79,97, открылась дорога к годовому максимуму 81,97. Если ЦБ РФ активно не вмешается, то уже до конца 2020 года котировки достигнут этого уровня.

Среди драйверов снижения рубля сегодня можно выделить нефть. Цены на черное золото в моменте снижались более чем на 3% из-за опасений, что новая волна коронавирусных ограничений в ЕС ослабит спрос на энергоносители.

Кроме того, рынки готовятся к повышенной волатильности на этой неделе, из-за главного события, которым является — президентские выборы в США.

Перед этим событием определенная часть инвесторов предпочтет сократить долю в рисковых активах, к которым можно отнести рубль, поэтому не исключено, что всю неделю национальная валюта будет находиться под давлением.

Однако после должна последовать коррекция. Высокая вероятность, что новые меры поддержки будут приняты после президентских выборов.

Если это произойдет быстро, то доллар начнет ослабевать на этом фон рубль может восстановить часть позиций», — пояснил эксперт.

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