Москва, , 13:09 — REGNUM Центральный банк России минимизирует волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удаётся поддерживать, заявил 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Психологические отметки (курса рубля) пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — сказал Песков, отвечая на вопрос о снижении курса рубля.

По словам представителя Кремля, сегодня любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств. Кроме того, напомнил Песков, в России подавляющее большинство граждан получают доходы в рублях, а зависимость от импорта сокращается.

«Поэтому волатильность (курса рубля) всё меньше и меньше влияет на динамику изменения цен», — резюмировал пресс-секретарь президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара 2 ноября на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с марта 2020 года, а курс евро обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись до 93,7 рубля.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что валюты стран с развивающейся экономикой находятся под давлением.

По прогнозу экспертов, в ноябре курс доллара поднимется до 81 рубля, курс евро составит 95 рублей.

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