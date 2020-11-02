Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM В Петербурге будет ликвидирован старейший кабельный завод в России «Севкабель». Его история тянется еще с 1879 года.

Завод «Севкабель» Sevkab.ru

Совет директоров «Севкабеля» проголосовал за добровольную ликвидацию предприятия 28 октября, а 16 октября такое же решение приняли по компании, владеющей 100% акций «Севкабеля», — АО «Росскат». Собственником обоих предприятий является банк непрофильных активов «Траст».

30 октября Арбитражный суд Петербурга и области принял к производству заявление банка о банкротстве «Севкабеля», утверждает «Фонтанка».

Издание также процитировало генерального директора управляющей компании «Севкабеля» Сергея Ярмилко, по словам которого, УК «недоумевает» в связи с решением собственника «обанкротить приносящее прибыль предприятие»: в прошлом году завод заработал 620 млн рублей.

Заметим, еще в мае стало известно, что завод переедет с Кожевенной линии Васильевского острова в центре Петербурга на территорию «Кировского завода». Релокация на новую площадку в 55 тыс. кв. метров должна была завершиться к концу 2020 года, а к апрелю 2021-го — запущены производственные линии.

Производственные линии на Васильевском острове уже демонтируют. Если предприятие все же будет ликвидировано, то это грозит потерей работы 500 сотрудникам и долговой очередью из 30 компаний-поставщиков.

Ярмилко утверждает, что «Севкабель» продолжает релокацию, а запуск производства там означал бы минимальные потери трудовых ресурсов, но «решение о банкротстве делает затруднительным исполнение имеющихся и получение новых заказов, осложнит переезд и поставит под угрозу рабочие места большого количества профессиональных кадров».

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