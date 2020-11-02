Москва, , 12:48 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA в России приступил к продажам нового рамного внедорожника Mohave. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Новинка будет оснащена дизельным мотором V6 с рабочим объёмом на три литра. Его производительность составляет 249 «лошадей» (549 Нм). Силовой агрегат функционирует в паре с автоматической восьмискоростной трансмиссией с гидротрансформатором и подключаемым приводом 4×4 Torque-on-Demand.

Для покупателей будут доступны три комплектации Mohave: Luxe, Prestige и Premium.

«Конструкция с несущей рамой, система полного привода с электронным управлением и возможность выбора режимов для движения по разным покрытиям Terrain Mode, раздаточная коробка с понижающей передачей, электронно-управляемая блокировка дифференциала — оптимальны для эксплуатации в самых различных условиях, в том числе плохих дорог и бездорожья», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, уже в базовой комплектации вседорожник получил светодиодную оптику (как спереди, так и сзади), боковые ступеньки под дверьми и рейлинги на крыше.

Цена новинки в зависимости от комплектации составляет от 3 099 900 до 3 559 900 рублей.

Ранее стало известно, что компания KIA разрабатывает план (под названием Plan S) по обновлению своего бренда (KIA). В рамках этого плана разрабатывается новый логотип, который знаменует новый этап в истории компании. Бренд, по замыслу автопроизводителя, должен стать более динамичным, стильным и технологичным.

Читайте также: В России выросла стоимость девяти моделей KIA