Уфа, , 12:47 — REGNUM Свыше 500 мест в новых коворкинг-центрах создадут в Башкирии. Об этом сообщила председатель госкомитета республики по предпринимательству Римма Бойцова на оперативном совещании в правительстве региона, 2 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

По ее словам, в прошлом году в республике начали создавать современно оборудованные офисные пространства, в которых есть возможность арендовать рабочие места (коворкинг-центры).

В настоящий момент уже функционируют 12 таких пространств. В 2020 году направления работы расширили: 16 администраций районов и городов получили из республиканского бюджета 44 млн рублей на формирование 19 коворкинг-центров, в которых будут оборудованы свыше 500 мест. Здесь смогут вести свою хозяйственную детальность около 200 новых субъектов предпринимательства.

Бойцова подчеркнула, что в текущем году объем поддержки малому и среднему бизнесу в Башкирии финансовыми институтами региона составил более 3,5 млрд рублей.

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