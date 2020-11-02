Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM Губернатор Глеб Никитин и министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов вручили денежные сертификаты лучшим фермерам, аграриям и сельхозпредприятиям региона в честь Дня работника сельхозотрасли.

Награды вручали по нескольким номинациям в разных областях растениеводства и животноводства.

Премии в размере 1,5 млн рублей получили 13 предприятий в номинации «Эффективное сельхозпроизводство» и еще три сельхозпроизводителя — в номинации «Производство продукции специализированных подотраслей сельского хозяйства».

По 200 тысяч рублей вручили представителям двух предприятий-победителей в номинации «Эффективная переработка сельхозпродукции и развитие экспорта», а еще шесть компаний, победивших в номинации «Комплексное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств», получили поощрение в виде сертификатов на 100 тысяч рублей каждый.

Также по 20 тысяч рублей получили 19 работников сельхозпредприятий, лидирующих в номинации «Лучший по профессии», и по 8 тысяч рублей вручили 100 сотрудникам в номинации «Лучший работник и специалист».

Среди победителей — механизаторы, операторы машинного доения, операторы искусственного осеменения, сотники, птичники и другие специалисты.

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