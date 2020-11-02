Ярославль, , 12:33 — REGNUM В Ярославле в ближайшее время начнётся строительство нового административного здания налоговых инспекций общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Эскиз здания налоговой инспекции в Ярославле City-yaroslavl.ru

На стройку выделено 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, завершить работы планируется в 2022 году.

«Строительство нового здания налоговой инспекции станет хорошим стимулом для развития Дзержинского района и принесёт большую пользу городу в целом. Почти тысяча сотрудников и пять тысяч посещений день — это серьёзные цифры, которые позволят бизнесу создать вокруг этого здания дополнительную инфраструктуру и, конечно, новые рабочие места. А с учётом того, что здание налоговой будет находиться не в центре города, а на окраине, это позволит перераспределить транспортные потоки. Люди, направляющиеся в налоговую инспекцию будут ехать в противоход привычному движению автотранспорта, а значит, они будут миновать пробки», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Как сообщили в мэрии, планы по строительству нового здания существовали с 2007 года. Начать реализацию проекта удалось после прихода нового руководства налоговой службы региона при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Проект здания был переработан, после чего его площадь выросла в четыре раза.

В новом здании предусмотрено размещение трёх налоговых инспекций по муниципальным районам Ярославля и двух межрайонных инспекций, включая Единый регистрационный центр.

Подрядчиком строительства является «Группа компаний «ЕКС», которая в Ярославле строит новый корпус онкологической больницы, детскую поликлинику, реконструирует Добрынинский путепровод.

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