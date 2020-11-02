Москва, , 12:24 — REGNUM Ноябрь имеет все шансы стать пиковым для российской валюты, считает финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский. Об этом он сегодня, 2 ноября, заявил ИА REGNUM. По его прогнозу, курс доллара поднимется до 81 рубля, курс евро составит 95 рублей.

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»Сейчас слишком много факторов, которые оказывают негативное влияние на рубль. Даже исторически вторая половина года всегда была более сложной для нашей не самой стабильной валюты, — подчеркнул эксперт. — Первое, что давит на рубль, — это COVID-19. Во всем мире продолжается пандемия коронавируса, вводятся ограничительные меры, закрываются границы, компании уходят на вынужденные каникулы, снижается деловая активность. Это ведет к сокращению спроса на углеводороды, падение сырьевых котировок ослабляет рубль».

Значимым для российской валюты фактором он называет и выборы президента в США 3 ноября. «По предварительным прогнозам лидирует Джо Байден, риторика которого по отношению к России более негативна, чем у его оппонента Дональда Трампа. В случае победы кандидата от демократов слишком высока вероятность введения новых санкций. Кроме того, стремление Байдена на развитие «зеленой» энергетики негативно скажется на ситуации с нефтью и в долгосрочной перспективе», — отметил Марчинский.

По его словам, еще одним фактором ослабления рубля является нежелание и страх инвесторов вкладывать в российские активы. Уже три раза за период пандемии ЦБ снижал ключевую ставку, тем самым уменьшая доходность и привлекательность для инвесторов.

Не способствует укреплению рубля и политическая ситуация в мире. Ситуации с Навальным, Арменией, Киргизией, Белоруссией еще больше дестабилизируют инвестиционный климат в России, пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что в связи с первой волной вируса, производственными простоями и низкой ценой на нефть РФ уже имеет сильный дефицит бюджета. В связи с этим сильный рубль сейчас даже невыгоден ни ряду компаний, ни правительству. Во втором полугодии возрастет валютная выручка, что позволит в какой-то степени сократить дефицит бюджета.

«Что может укрепить позиции рубля? Во-первых, увеличение спроса на нефть и газ в Европе в канун приближающих холодов. Во-вторых, зарубежный спрос на отечественную вакцину от коронавируса. И, в-третьих, правда, довольно спорно, то, что приход к власти в США Байдена будет означать проведение ряда мероприятий по восстановлению американской экономики, что может оптимистично сказаться на мировом настроении на рынках и увеличить интерес к экономикам развивающихся стран, в том числе российских», — добавил Марчинский.

По его мнению, на конец года мы увидим 80−81 руб. за доллар и 94−97 руб. за евро.