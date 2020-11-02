Уфа, , 12:21 — REGNUM Законопроект о бюджете Башкирии на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов внесен в государственное собрание региона. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба госсобрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, доходы на следующий год планируются в размере 188,8 млрд рублей, а расходы — 212,8 млрд рублей.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, основными источниками доходов являются налоги на доходы физлиц и на прибыль предприятий, а также имущественные налоги, акцизы и доходы от использования госимущества.

Отмечается, что порядка 70% всех запланированных расходов будут направлены на социальные нужды.

Толкачев отметил, что антикризисный бюджет является сбалансированным: были сохранены традиционные приоритеты республики, а также уделено внимание мероприятиям по поддержке экономики.

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