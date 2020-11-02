Москва, , 12:02 — REGNUM Нефть откровенно не радует, но причины падение цен на черное золото по-прежнему известные и знакомые, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Рынок отыгрывает пятничный обзор от Baker Hughes, с 24 по 30 октября количество активных буровых установок в США выросло на десять единиц до 221 штуки.

Новые локдауны в Европе, рост добычи в Ливии. Победа Байдена это еще и вероятное снятие санкций с Ирана, на фоне новой волны коронавируса черное золото легко может уйти по Brent до $20−25.

Для экономики России это не смертельно, пострадают, прежде всего, бюджет и нефтегазовые экспортеры. Из крупных компаний в большем проигрыше будет «Татнефть».

А вот «Сургутнефтегаз» компенсирует себе потери за счет девальвации рубля, его денежная подушка превышает $50 млрд. Его акционеры получат щедрые дивиденды», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, снизилась до $36,69 за баррель.

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