Симферополь, , 12:02 — REGNUM Строительство многофункциональной зоны с АЗС и площадкой для отдыха стартовало в Белогорском районе Крыма у трассы «Таврида», об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма 2 ноября.

Как уточнил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, многофункциональная зона будет включать заправочный комплекс на 10 топливных колонок, стоянку для отдыха, летнюю площадку, автомойку, шиномонтажный комплекс.

«Работы на объекте проходят в две смены, ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года. В настоящий момент на площадке проложены коммуникации, идёт заливка бетона», — рассказал Дмитрий Шеряко.

Объём инвестиций в проект заявлен в сумме 298 млн рублей. Всего же вдоль трассы «Таврида», которая пока не обустроена придорожными сервисами, появится десять таких объектов, в том числе шесть АЗС.

Трасса «Таврида» протяжённостью 250,75 км соединит Керчь, Симферополь и Севастополь. Официальное открытие трассы состоялось 27 августа 2020 года. Полный ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года.