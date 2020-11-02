Москва, , 11:51 — REGNUM За период с января по сентябрь 2020 года самой продаваемой моделью авто с автоматической коробкой перемены передач (АКПП) в России стала KIA Rio. Об этом 2 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С начала 2020 года по сентябрь включительно KIA Rio с «автоматом» приобрели 46,4 тыс. автолюбителей.

Второе и третье места в рейтинге занимают соответственно кроссовер Hyundai Creta (40 тыс. единиц) и Volkswagen Polo (26,6 тыс. единиц).

Четвертое место у седана Hyundai Solaris — его приобрели 26 тыс. покупателей. Замыкает пятёрку лидеров кроссовер Toyota RAV4 (24,2 тыс. экземпляров).

Напомним, всего за период с января по сентябрь 2020 года в России было продано 640 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

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