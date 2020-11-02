Уфа, , 11:48 — REGNUM Производственную площадку по ремонту и возобновлению производства вертолетов Ка-26 могут создать в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году ООО «НПП Авиаторы Башкирии», которое планирует создать производственную площадку по ремонту и возобновлению производства вертолетов Ка-26, может стать резидентом ТОСЭР «Кумертау». Предприятие планирует направить на реализацию проекта порядка 600 млн рублей. При этом будет создано 50 новых рабочих мест. В настоящее время инвестор осуществляет проектно-изыскательские работы и готовит документы для привлечения заемных средств НО «Фонд развития моногородов».

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерины Кликуной, в текущем году резидентами этой ТОСЭР стали четыре компании и было создано 248 новых рабочих мест. При этом сумма инвестиций по результатам трех кварталов составил около 570 млн рублей.

Сообщается, что статус резидентов ТОСЭР «Кумертау» в текущем году планируют получить еще 3−4 компании. При этом они намереваются направить свыше одного млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская компания COMAC поставила уже 38-й самолет ARJ21