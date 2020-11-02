Москва, , 11:41 — REGNUM Курс рубля снижается к американскому доллару и евро на протяжении всего осеннего периода на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в мире, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Для российской экономики ситуация ухудшается еще и тем, что при снижении производственной активности других экономик, снижается спрос на природные ресурсы, экспорт которых является основным в товарообороте России с другими странами.

Более того, снижение курса рубля по отношению к доллару дает возможность сохранить объем федерального бюджета частично на прежнем уровне за счет получения прибыли от продажи нефтепродуктов в долларах США.

В связи с этим, возникает заинтересованность российских властей в снижении курса рубля. Тем не менее, важно помнить, что потребительская способность населения страны при этом снижается.

Это происходит потому что стоимость импортной продукции на отечественном рынке повышается. Таким образом, происходит постепенный спад в российской экономике», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября курс доллара по состоянию на 10:30 мск 2 ноября вырос на 59 копеек, до 80,17 рубля.

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