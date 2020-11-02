Симферополь, , 11:40 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил многомиллионный иск к министерству топлива и энергетики региона. Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает «Российский национальный коммерческий банк», передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Иск подан в суд 30 октября 2020 года. Сумма требований составляет 16 368 744,99 рубля. Детали спора пока не раскрывались.

РНКБ Банк, выступивший в деле истцом, имеет единственного акционера, но его данные не раскрываются «в соответствии с актами правительства РФ». На март 2019 года единственным акционером была Российская Федерация.

Ранее банк выбрали в качестве санатора для АО «Севастопольский Морской Банк». Предполагается также дальнейшее вхождение санируемого банка в структуры РНКБ Банка.