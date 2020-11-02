Пусан, Южная Корея, , 11:28 — REGNUM 2 ноября южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung Motors приостановит работу своего завода в Пусане на два дня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

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По их словам, данное решение связано с сокращением объёмов продаж из-за пандемии коронавируса.

Известно, что с 10 по 30 ноября работа на заводе в ночные смены также будет приостановлена.

Ранее, с 25 сентября по 18 октября компания приостанавливала работу завода из-за низких продаж на внутреннем рынке.

Отметим, что в октябре 2020 года южнокорейская компания продала внутри страны и за ее пределами 7533 автомобиля, что на 49,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.