Москва, , 11:15 — REGNUM По итогам января — сентября 2020 года лидером продаж на российском рынке грузовых автомобилей стал КамАЗ-43 118. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Специалисты аналитического портала отмечают, что в указанный период объём продаж КамАЗ-43 118 вырос в стране на 3%, до 4707 экземпляров.

На втором месте разместилась модель «ГАЗон NEXT». Это авто за девять месяцев приобрели 4496 человек. Здесь наблюдается падение продаж на 3% по сравнению с прошлым годом. На третьем месте модель КамАЗ-65 155. Этот грузовик дилерам удалось продать в количестве 3952 экземпляров (-6,5%).

В пятёрку лидеров также попали КамАЗ-5490 (-8,5%, 3503 ед.) и КамАЗ-6520 (2560 ед.; +20%).

Напомним, с начала 2020 года по сентябрь включительно в России было продано 49 652 новых грузовых автомобиля. Это на 7,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.

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