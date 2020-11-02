Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии началось переоборудование транспорта с бензина на газ, на эти цели выделены бюджетные средства. В настоящее время на метан переведено почти три десятка транспортных средств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 ноября, заявил на планёрке в правительстве министр транспорта Чувашии Владимир Осипов.

Работа проводится в рамках соглашения с Минэнерго России и предусматривает выделение субсидий на возмещение выпадающих доходов при переоборудовании транспортных средств для работы на метане. В 2020 году из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 20,7 млн рублей, в 2021 году — 12,2 млн рублей, из них 99% составляют средства федеральной казны.

Возмещение получают юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по переоборудованию транспорта. Владимир Осипов отметил, что в Чувашии «право переоборудования получили восемь организаций, с шестью из них заключено соглашение на предоставление субсидий».

На газ переводятся легковые автомобили, автобусы, коммунальная техника. Министр проинформировал, что в настоящее время переведены с бензина 27 транспортных средств, на что из бюджета направлено 3,5 млн рублей. До конца года будет охвачено ещё 112 транспортных средств, затраты оцениваются в 17 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия вошла в число 23 регионов, которым выделена федеральная субсидия на переоборудование транспортных средств. Перевести технику с бензина на метан можно за треть стоимости: расходы компенсируются за счёт федеральной субсидии. В программе могут принять участие как представители малого и среднего бизнеса, так и граждане, включая самозанятых.

Напомним, в Чувашии завершается строительство двух АЗС, где будут заправлять транспорт природным газом (метаном), на третьей станции оформляются документы для начала работы. На эти цели в 2020 году в Чувашии направят 120 млн рублей, из них 94% — федеральные средства.

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