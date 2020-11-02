Ташкент, , 10:49 — REGNUM Самый дорогой плов в Узбекистане продают в Ташкенте по цене 18 800 сумов ($1,81) за порцию, что на 25% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике республики.

Данные приводятся по итогам октября 2020 года. В Бухарской области порция плова стоит 18 667 сумов ($1,8), в Ташкентской области — 16 883 сумов ($1,63). Самый дешевый плов можно приготовить в Андижанской области, где порция стоит 13 883 сумов ($1,34).

Отметим, при подсчете средней стоимости порции плова государственный комитет по статистике Узбекистана учитывает цены на ингредиенты, необходимые на приготовление плова, а также мастерство поваров и другие факторы.

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