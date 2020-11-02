Москва, , 10:51 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2020 года продажи новых грузовых автомобилей в России составили 49 652 экземпляра — на 7,6% меньше, чем за такой же период 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самой покупаемой маркой грузовых машин в стране стал КамАЗ. По данным журналистов, за январь — сентябрь текущего года продажи грузовиков этой компании выросли на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года и составили 19 655 экземпляров.

На втором месте марочного рейтинга расположились автомобили компании ГАЗ — 5860 экземпляров. Здесь наблюдается падение продаж на 13,6%. Тройку лидеров замыкает Scania. Грузовые машины этой шведской компании приобрели 2916 российских покупателей, что на 12% меньше, чем годом ранее, когда было реализовано 3316 грузовиков.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Volvo (2588 ед.; — 34%) и УРАЛ (2307 ед.; +29,5%).

Напомним, самое большие количество грузовых автомобилей на начало второго полугодия 2020 года в РФ было зарегистрировано в Центральном федеральном округе — 638 206 экземпляров, что составляет 24,6% от общего числа грузовых машин в России.

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