Сеул, , 11:15 — REGNUM В третьем квартале 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост экспорта лапши быстрого приготовления рамён и кимчи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Известно, что в сентябре экспорт рамёна и кимчи вырос на 36,3% и 38,5% соответственно.

С первого по третий кварталы текущего года экспорт рамёна составил $456 млн, что в два раза больше, чем в 2015 году. А экспорт кимчи — $19 млн.

Эксперты отмечают, что рост экспорта в не азиатские страны обусловлен популярностью корейской музыкальной волны халлю и фильму Пон Чжун Хо «Паразиты», завоевавшего большое количество кино наград.

Напомним, что с первого по третий квартал экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи вырос на 6,5%, до $5,5 млрд.

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Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту. В общем случае это приправленные красным перцем, зелёным луком и луковым соком, чесноком и имбирём квашеные кочаны или листья крестоцветных.