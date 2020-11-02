2 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 10:47 — REGNUM На прошедшей неделе прозвучало несколько ключевых заявлений, говорящих о том, что банковская эпоха завершается и начинается эра экосистем. Одним из таких заявлений является сообщение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что в ближайшие пять лет порядка 3,5 трлн рублей могут перейти со вкладов банков в альтернативные инвестинструменты. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24», таким образом, согласившись с периодически звучащими на эту тему мнениями экспертов.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количественно сейчас достаточно сложно сказать, но качественно я с такими оценками экспертов согласна», — сказала глава Банка России, уточнив, что «сейчас происходят изменения в предпочтениях людей, в перераспределении финансовых потоков. Несмотря на то, что в целом ситуации способствует сама политика ЦБ, которая априори соответствует духу времени и идет в ногу с как бы международными процессами глобализации», Набиуллина всё же предпочла подчеркнуть, что, так сказать, наметившийся тренд в целом хорош, «так как у людей появляется больше выбора». Правда, при этом отметив и важность необходимости понимания у людей того, что повышенная доходность связана с некоторыми другого типа рисками, «где-то повышенными». Собственно, согласие главы ЦБ с мнением ряда экспертов о предстоящем выводе денег с банковских вкладов говорит и о том, что низкая ключевая ставка будет сохраняться как минимум ближайшие 5 лет, и о том, что впереди на финансовом рынке, как и предполагалось, ожидается как максимум — банкопад, и как минимум — изменение бизнес-моделей. Низкая ключевая ставка — это реальность, в которой западный банковский рынок живет уже давным-давно. Но изменение бизнес-моделей — не такая уж простая и доступная для большинства банков опция. Несложно догадаться, что самой удачной такой моделью на сегодняшний день являются экосистемы. Тот, кто их построил, тот дальше и будет «заправлять» на этом рынке. Остальные участники будут вынуждены уйти. Либо им предстоит пережить процесс слияний и поглощений. Да и, вероятно, не всем еще выпадет «честь поглощения».

К слову, на той же прошедшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что внедрение цифрового рубля может удешевить некоторые банковские операции и повлиять на бизнес-модели банков. Это еще одно важное для будущего банковского «устройства» заявление и второй ключевой момент, который станет, так сказать, давить на банки. Кстати, в интервью телеканалу РБК ТВ глава ВТБ Андрей Костин сообщил о намерении вести с ЦБ дискуссию по поводу перехода части банковского бизнеса регулятору в случае внедрения цифрового рубля. Банкир подчеркнул, что никогда не выступал против цифрового рубля в качестве централизованной государственной валюты, между тем отметив, что «аспекты, связанные с тем, что часть бизнеса может переходить от банков к Центральному банку, конечно, требуют дальнейшей проработки, каким образом коммерческие банки будут встраиваться в этот вопрос, каким образом они могут бизнес сохранять… Потому что этот бизнес — уж точно не занятие Центрального банка».

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявление главы ВТБ представляется особенно интересным и важным, если вспомнить ежегодную встречу банкиров с руководством ЦБ в феврале, на которой Эльвира Набиуллина говорила о том, что «экосистемы — это будущее финансовой системы», но они не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр всё больше небанковских продуктов, собирают всё больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса». Надо сказать, что в экосистемах, созданных на основе банковского бизнеса, если еще и не «крутится» множество небанковских продуктов, то совершенно точно именно эти экосистемы способны подчинить их все себе. Если, опять же, вспомнить заявление первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, сделанное в конце мая в Госдуме, о том, что Банк России планирует обратиться в Госдуму с предложением законопроекта о праве регулятора устанавливать правила продажи банковских и небанковских (!) продуктов населению, то можно сделать вывод, что ЦБ РФ давно сетует на невозможность тотального влияния на рынок небанковских продуктов, реализуемых через те или иные финансовые системы. Собственно, введением цифрового рубля российский Центробанк, видимо, и планирует решить эту задачу. Таким образом, несмотря на вымирание традиционного понятия банковского бизнеса, находящегося под контролем ЦБ, сам регулятор не намерен хоть сколько-нибудь утрачивать свои регуляторные позиции, наоборот, его роль может вырасти — через контроль над экосистемами, да и в целом — через влияние на экономику страны.