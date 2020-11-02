Москва, , 10:46 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так как отсутствие эффективной борьбы с картелями и монополиями делает бессмысленными все государственные программы по поддержке экономики и борьбе с бедностью, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Практически картели отнимают у россиян всё, что пытается им дать государство. Для нормального развития, России необходим эффективный инструмент борьбы с ними, в том числе надо расширить полномочия ФАС», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что как только продлили льготную ипотеку — новостройки сразу подорожали на 10%, по мнению парламентария, для льготной ипотеки необходимы ограничители: застройщики, которые необоснованно задирают цены, должны вылетать из программы.

Такая же ситуация складывается не только с жильем, но и с товарами первой необходимости, в том числе с детскими товарами: стоило государству выплатить семьям с детьми по 10 тыс. рублей на ребёнка, как набор школьных принадлежностей подорожал на 50% при инфляции в 4%, говорит он.