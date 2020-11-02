Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии завершается строительство двух АЗС, где будут заправлять транспорт природным газом (метаном), на третьей станции оформляются документы для начала работы. На эти цели в 2020 году в Чувашии направят 120 млн рублей, из них 94% — федеральные средства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 ноября, заявил на планёрке в правительстве министр транспорта Чувашии Владимир Осипов.

Программа субсидирования строительства заправок природным газом реализуется в рамках соглашения с Минэнерго России, подписанного 25 декабря 2019 года. По словам главы регионального минтранса, на 2020 год на строительство трёх газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) будет направлено 120 млн рублей, в том числе 94% — средства федеральной казны (112,8 млн рублей).

Владимир Осипов сообщил, что две газовые автозаправочные станции готовы на «80 — 85%»: строительно-монтажные работы завершаются на объектах на автодороге «Вятка» около Новочебоксарска и на 710 км федеральной трассы М-7 «Волга».

Ещё одна АГНКС модернизирована на Вурнарском шоссе в Чебоксарах: напомним, она построена в 1986 году и здесь заправляются, в том числе, автобусы средней и большой вместимости. В мэрии ранее заявляли, что на станции «наблюдаются очереди из автотранспортных средств на заправку газом, время заправки автобуса занимает до 40−60 минут».

«В Чебоксарах идёт работа по получению разрешения на подключение газа к сетям», — сказал глава минтранса Чувашии.

По его словам, в 2021 году в Чувашии построят ещё две АГНКС.

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