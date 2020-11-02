Барнаул, , 10:36 — REGNUM Сама по себе обнародованная идея системы начисления пенсий по рангам нейтральна. Но прогнозировать итоги ее реализации можно только при наличии разработанного регулирующего вопрос проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в городской думе Барнаула Оксана Молодых, комментируя предложение первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Калашникова (ЛДПР):

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целью пенсионной модернизации должно быть повышение пенсий. Само по себе введение рангов вряд ли это обеспечит. Для анализа нужно нормативное наполнение в виде понятной методики расчета. Если ранжирование не позволит к одному рангу относить доблестного хлебопёка и госслужащего, то крутить законы и фантанировать идеями пустое дело.

Если в основу рангов будут заложены действующие принципы расчета, то также особой пользы в этом нет. Например, несправедливое ограничение при расчете пенсии коэффициентом 1,2 нуждается в ликвидации. Но соглашусь, что необходимо сделать механизм расчета более простым и понятным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам» предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. По его мнению, действующая система пенсионных баллов слишком сложная, поэтому в ней путаются даже специалисты.

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