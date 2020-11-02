Москва, , 10:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин фиксирует на фоне коронавируса снижение товарооборота между Россией и Китаем и призывает преодолеть временный спад, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией негативно отразилась на экономике всего мира. В структуре внешней торговли нашей страны Китай традиционно занимает первое место. Напомню, что в 2019, прошлом году, до эпидемии, наш товарооборот вырос и превысил 111 млрд долларов… Вместе с этим по итогам восьми месяцев этого года объем торговли сократился на 7%», — заявил Володин.

«Нам сегодня важно как можно скорее преодолеть временный спад и реализовать задачу, поставленную лидерами наших стран, — нарастить к 2024 году двустороннюю торговлю до 200 млрд долларов», — подчеркнул он.

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