Ханты-Мансийск, , 10:21 — REGNUM Правительство Югры разработало «бюджет восстановления». Так назвала проект закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

«Речь идёт о тех потерях, которые уже сложились в мировой экономике, нашего региона в течение текущего года», — сообщила Наталья Комарова.

Доходы бюджета автономного округа на 2021 год сформированы в сумме 219,2 млрд рублей, на 2022 год — 220,5 млрд рублей, на 2023 год — 225,5 млрд рублей.

«В 2021 году ожидается снижение поступлений относительно 2020 года на 1,7%. В 2022 и 2023 годах прирост доходов составит 0,6% и 2,3% соответственно», — пояснила заместитель губернатора округа Вера Дюдина.

Расходы бюджета ХМАО в 2021 году составят 254,5 млрд рублей, в 2022 году — 250,8 млрд рублей, в 2023 году — 252,7 млрд рублей.

Дефицит планируется в 2021 году 35,2 млрд рублей, в 2022 году — 30,3 млрд, в 2023 году — 27,2 млрд рублей. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета в предстоящий период будут являться остатки средств бюджета и государственные заимствования, отметила Вера Дюдина.